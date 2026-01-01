Rallly est un outil open source de planification et de sondage de groupe respectueux de la vie privée, conçu pour remplacer Doodle et les applications SaaS similaires. Les organisateurs créent un sondage avec des options de date/heure proposées, partagent un lien, et les participants choisissent les créneaux qui leur conviennent — aucun compte n'est requis pour les participants. Le tableau de bord de l'organisateur met ensuite en évidence les créneaux les plus populaires, ce qui facilite la confirmation de l'heure finale.

L'auto-hébergement de Rallly sur votre VPS permet de conserver les e-mails des participants, les données de réponse et les sujets de réunion sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de planification tiers. La plateforme prend en charge plusieurs fuseaux horaires, des options verrouillées, une personnalisation de la marque et l'authentification par lien magique par e-mail pour les organisateurs, et l'ensemble de la pile fonctionne sur un seul conteneur Next.js et PostgreSQL — suffisamment petit pour un usage personnel, suffisamment robuste pour une petite équipe ou un club.