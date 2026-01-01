Déployer Radicale en un clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers et les contacts sur tous vos appareils.
Choisissez un forfait VPS pour Radicale
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Radicale
Radicale est un petit serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) simple et sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standards que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — de sorte que les calendriers et les contacts se synchronisent sur vos appareils sans avoir besoin d'installer des applications personnalisées ou des extensions de navigateur.
L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS garde chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers simples sur le disque, ne nécessite pas de base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à sa petite empreinte Python.
Caractéristiques principales de Radicale
Standard CalDAV et CardDAV
Synchronisation native avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME et KDE sans clients tiers — chaque système d'exploitation moderne prend en charge les protocoles nativement.
Stockage basé sur des fichiers
Les calendriers et les contacts résident sous forme de fichiers iCalendar et vCard simples sur le disque — faciles à sauvegarder, à gérer par version ou à migrer sans vidages de base de données.
Multi-utilisateur avec partage
Chaque utilisateur authentifié dispose de ses propres collections, avec des règles de partage facultatives pour les calendriers partagés en famille ou en équipe.
Empreinte de ressources minime
Le serveur Pure-Python sans base de données démarre en quelques secondes et utilise des dizaines de mégaoctets de mémoire — parfait pour les plus petits forfaits VPS.
Interface d'administration Web
L'interface utilisateur intégrée du navigateur permet aux utilisateurs de parcourir les collections, de copier les URL CalDAV/CardDAV pour la configuration du client, et de vérifier que tout fonctionne.
Compatible avec les proxys inverses
Conçu pour être placé derrière nginx, Apache ou Traefik avec terminaison HTTPS en amont, pour un déploiement simple et sécurisé.
Pourquoi exécuter Radicale sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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