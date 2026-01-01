Radicale est un petit serveur CalDAV (calendrier) et CardDAV (contacts) simple et sans tracas, écrit en Python. Il utilise les protocoles standards que chaque système d'exploitation moderne prend en charge nativement — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — de sorte que les calendriers et les contacts se synchronisent sur vos appareils sans avoir besoin d'installer des applications personnalisées ou des extensions de navigateur.

L'auto-hébergement de Radicale sur votre VPS garde chaque événement, adresse et calendrier partagé sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que de les confier à un SaaS de calendrier. Le serveur stocke les collections sous forme de fichiers simples sur le disque, ne nécessite pas de base de données et fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications grâce à sa petite empreinte Python.