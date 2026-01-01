Déployer Radarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collection de films qui surveille les sorties, télécharge via votre client préféré et maintient votre bibliothèque organisée.
Choisissez un forfait VPS pour Radarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Radarr
Radarr est un gestionnaire automatisé complet de collections de films pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties correspondant à vos profils de qualité, déclenche les téléchargements via des clients comme qBittorrent ou SABnzbd, et renomme et organise automatiquement votre bibliothèque. La prise en charge des formats personnalisés vous permet de cibler des encodages spécifiques — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — et Radarr mettra à niveau les fichiers existants lorsque de meilleures versions apparaîtront.
Exécuter Radarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 avec une bande passante constante, vous assurant de ne jamais manquer une fenêtre de sortie. Il s'intègre directement à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur multimédia dès qu'un nouveau fichier arrive, et s'associe naturellement à Sonarr, Lidarr et Prowlarr pour un écosystème multimédia automatisé complet.
Caractéristiques principales de Radarr
Surveillance automatisée
La surveillance des flux RSS détecte les nouvelles sorties de films dès qu'elles apparaissent et met automatiquement en file d'attente les téléchargements en fonction de vos préférences de qualité.
Profils de qualité
Définissez les résolutions, les codecs et les tailles de fichier acceptables par film afin que seules les versions que vous souhaitez réellement soient téléchargées et conservées.
Mises à niveau automatiques
Radarr surveille les versions de meilleure qualité après le téléchargement initial et remplace les fichiers de manière transparente, maintenant votre bibliothèque à une qualité optimale au fil du temps.
Intégration de serveur multimédia
Les notifications de rafraîchissement automatique de la bibliothèque pour Plex, Jellyfin et Emby signifient que les films nouvellement téléchargés apparaissent dans votre application de streaming en quelques secondes.
Liste des importations
Importez des listes de suivi d'IMDb, Trakt et TMDb pour ajouter automatiquement des films à votre file d'attente surveillée lorsque vous marquez des titres à regarder.
Pourquoi exécuter Radarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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