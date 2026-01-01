Déployer Rackula en une installation en un clic.
Concepteur de disposition de baies de serveurs par glisser-déposer pour la planification des centres de données, des laboratoires personnels et des installations d'équipement audiovisuel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rackula
Rackula est un concepteur de racks visuel open-source qui aide les administrateurs système, les homelabbers et les techniciens audiovisuels à planifier des agencements de racks de serveurs via une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de racks standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les diagrammes finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.
L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS permet de garder chaque diagramme de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle, plutôt que dans un SaaS fournisseur. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage par URL et code QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.
Caractéristiques principales de Rackula
Concepteur par glisser-déposer
Planifiez visuellement l'agencement des racks en faisant glisser les appareils dans les emplacements 1U à 48U, sans avoir à créer de schémas dans des feuilles de calcul ou des outils de dessin génériques.
Images réelles de l'appareil
Créez des diagrammes à l'aide de photographies précises de l'avant et de l'arrière de matériel réel provenant de la bibliothèque de types d'appareils NetBox.
Exportation multi-formats
Exporter les racks terminés au format PNG, PDF ou SVG pour les tickets de gestion des changements, les runbooks et la documentation destinée aux clients.
Partage d'URL et de codes QR
Partagez la disposition d'un rack avec les techniciens sur site via un lien unique ou un code QR scannable, au lieu d'envoyer des captures d'écran par e-mail.
Backend persistant
Synchroniser les mises en page entre les navigateurs et les appareils via une API backend avec un stockage sur disque qui survit aux redémarrages de conteneurs.
Authentification intégrée
Protégez l'accès en lecture et en écriture avec un identifiant et un mot de passe, ainsi qu'un jeton d'écriture d'API protégeant les routes de modification.
Pourquoi exécuter Rackula sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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