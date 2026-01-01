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Concepteur de disposition de baies de serveurs par glisser-déposer pour la planification des centres de données, des laboratoires personnels et des installations d'équipement audiovisuel.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Rackula

Rackula est un concepteur de racks visuel open-source qui aide les administrateurs système, les homelabbers et les techniciens audiovisuels à planifier des agencements de racks de serveurs via une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de racks standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les diagrammes finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.

L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS permet de garder chaque diagramme de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle, plutôt que dans un SaaS fournisseur. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage par URL et code QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Rackula

Concepteur par glisser-déposer

Planifiez visuellement l'agencement des racks en faisant glisser les appareils dans les emplacements 1U à 48U, sans avoir à créer de schémas dans des feuilles de calcul ou des outils de dessin génériques.

Images réelles de l'appareil

Créez des diagrammes à l'aide de photographies précises de l'avant et de l'arrière de matériel réel provenant de la bibliothèque de types d'appareils NetBox.

Exportation multi-formats

Exporter les racks terminés au format PNG, PDF ou SVG pour les tickets de gestion des changements, les runbooks et la documentation destinée aux clients.

Partage d'URL et de codes QR

Partagez la disposition d'un rack avec les techniciens sur site via un lien unique ou un code QR scannable, au lieu d'envoyer des captures d'écran par e-mail.

Backend persistant

Synchroniser les mises en page entre les navigateurs et les appareils via une API backend avec un stockage sur disque qui survit aux redémarrages de conteneurs.

Authentification intégrée

Protégez l'accès en lecture et en écriture avec un identifiant et un mot de passe, ainsi qu'un jeton d'écriture d'API protégeant les routes de modification.

Pourquoi exécuter Rackula sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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