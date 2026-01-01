Rackula est un concepteur de racks visuel open-source qui aide les administrateurs système, les homelabbers et les techniciens audiovisuels à planifier des agencements de racks de serveurs via une interface glisser-déposer. Il prend en charge les tailles de racks standard 1U à 48U, est livré avec une bibliothèque d'images de périphériques réels synchronisées depuis NetBox, et vous permet d'exporter les diagrammes finis au format PNG, PDF ou SVG pour la documentation.

L'auto-hébergement de Rackula sur un VPS permet de garder chaque diagramme de rack, appareil personnalisé et agencement d'équipe sous votre contrôle, plutôt que dans un SaaS fournisseur. Le déploiement persistant partage les agencements entre les navigateurs et les appareils via une API backend, prend en charge le partage par URL et code QR pour des transferts rapides aux techniciens à distance, et protège les opérations de modification derrière une authentification intégrée.