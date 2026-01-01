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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Atlas CMMS

Atlas CMMS est un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) auto-hébergé, conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les dossiers d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des journaux papier et des fils de discussion par e-mail.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React pilote l'application web, et une application mobile compagnon permet aux techniciens de terrain de travailler hors ligne et de synchroniser une fois reconnectés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Atlas CMMS

Gestion des ordres de travail

Créer, attribuer et suivre les ordres de travail avec des priorités, des feuilles de temps, des pièces jointes et un historique complet pour chaque tâche et technicien.

Maintenance préventive

Planifier des inspections récurrentes et automatiser la création d'ordres de travail à partir de déclencheurs basés sur les relevés de compteurs, les intervalles de temps ou les événements d'actifs.

Suivi des actifs et des stocks

Cataloguer l'équipement avec des métriques de temps d'arrêt, les coûts de maintenance et l'inventaire des pièces, avec des alertes de stock et des bons de commande automatisés.

Application mobile de terrain

Les applications natives iOS et Android permettent aux techniciens de scanner des codes QR, d'enregistrer le temps, de prendre des photos et de compléter les ordres de travail directement sur le site.

Analyse et rapports

Les tableaux de bord intégrés couvrent la conformité des ordres de travail, la fiabilité des équipements, les tendances des temps d'arrêt, l'utilisation de la main-d'œuvre et l'analyse des coûts.

Pourquoi exécuter Atlas CMMS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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