Domain Locker est une plateforme auto-hébergée conçue pour les développeurs, les entreprises et les professionnels de l'informatique qui gèrent plusieurs noms de domaine auprès de différents bureaux d'enregistrement. Il collecte automatiquement les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les données WHOIS, les sous-domaines et les informations d'adresse IP pour chaque domaine de votre portefeuille, vous offrant un endroit unique pour suivre la santé et l'historique de vos domaines.

Les intégrations d'alertes — y compris les e-mails, les webhooks, Telegram et Signal — vous informent des expirations à venir, des modifications DNS et des anomalies de sécurité avant qu'elles ne deviennent des incidents. Des analyses interactives et le suivi des coûts complètent l'ensemble des fonctionnalités, faisant de Domain Locker un outil d'exploitation complet pour quiconque prend au sérieux ses actifs de domaine. L'auto-hébergement maintient toutes ces données sensibles de bureau d'enregistrement et DNS entièrement sous votre contrôle.