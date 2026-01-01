Quasarr est un service Python léger qui se fait passer pour un indexeur Newznab et un client de téléchargement SABnzbd, puis envoie chaque capture à JDownloader 2 via son API cloud My JDownloader. Le résultat est un pont transparent qui permet à Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr et Magazarr de rechercher et de télécharger depuis des hébergeurs en un clic sans jamais toucher au vrai Usenet ou BitTorrent.

L'auto-hébergement de Quasarr sur un VPS maintient le pont en ligne 24h/24, aux côtés de JDownloader, et inclut un flux de décryptage CAPTCHA intégré pour les liens protégés. Les sponsors GitHub actifs peuvent brancher SponsorsHelper pour résoudre les CAPTCHA automatiquement.