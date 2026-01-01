Deploy qBittorrent in one click installation.
Free, open-source BitTorrent client with a full-featured web interface and RSS-based automated downloading.
Choisissez un forfait VPS pour qBittorrent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec qBittorrent
qBittorrent is a free, open-source BitTorrent client that delivers professional-grade features without advertisements, bundled software, or privacy-compromising telemetry. Originally built as a lightweight alternative to bloated commercial torrent clients, it combines sequential downloading, bandwidth scheduling, IP filtering, and an integrated search engine in a clean interface.
Running qBittorrent on a VPS provides always-on downloading and seeding with datacenter-grade bandwidth, removes the impact on home network performance during large transfers, and integrates seamlessly with media automation tools like Sonarr, Radarr, and Lidarr for hands-free library management.
Caractéristiques principales de qBittorrent
Browser-Based Web UI
Manage torrents from any device through a full-featured web interface that mirrors the desktop experience without installing extra software.
RSS Automation
Subscribe to RSS feeds and define download rules so new releases matching your criteria are fetched automatically without manual searching.
Sequential Downloading
Download files in order so media can be previewed while the rest of the torrent is still transferring, useful for large video files.
Privacy Controls
Built-in IP filtering, encryption options, and zero telemetry keep your download activity private without relying on third-party add-ons.
Automation Integration
REST API and category-based path routing connect qBittorrent directly to Sonarr, Radarr, and Lidarr for fully automated media pipelines.
Pourquoi exécuter qBittorrent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.