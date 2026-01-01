Déployer Pydio Cells en une installation en un clic.
Plateforme de partage de fichiers et de collaboration documentaire auto-hébergée avec des espaces de travail d'équipe, des liens publics et une interface utilisateur web moderne.
Choisissez un forfait VPS pour Pydio Cells
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pydio Cells
Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Il combine le partage de fichiers sécurisé, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire, le tout soutenu par un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.
L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS maintient vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce qui pourrait modifier les conditions ou la tarification à tout moment.
Caractéristiques principales de Pydio Cells
Espaces de travail d'équipe et rôles
Créez des espaces de travail par équipe avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, afin que les bonnes personnes voient les bons dossiers sans gestion manuelle des permissions.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement ou de téléversement partageables avec des mots de passe optionnels, des dates d'expiration et des limites de téléchargement — parfait pour envoyer des fichiers à des clients externes.
Aperçu des fichiers dans le navigateur
Affichez un aperçu des PDF, images, vidéos, fichiers audio et documents Office directement dans le navigateur sans les télécharger au préalable ni installer de visionneuses natives.
Accès WebDAV et S3
Connectez-vous depuis les clients de synchronisation de bureau, les applications mobiles et les outils compatibles S3 afin que le même contenu soit disponible dans chaque flux de travail.
Flux d'activités et recherche
Les flux d'activité par espace de travail et la recherche en texte intégral dans les documents aident les équipes à rester informées des changements et à trouver rapidement du contenu.
Pourquoi exécuter Pydio Cells sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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