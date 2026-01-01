Déployer Pulsarr en un clic.
Moniteur de liste de surveillance Plex en temps réel qui se synchronise avec Sonarr et Radarr avec des règles de routage de contenu intelligentes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pulsarr
Pulsarr relie les listes de lecture Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de lecture » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — pas de second front-end, pas de connexions séparées et pas d'invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et revient à un sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.
L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS maintient les données de la liste de lecture, les autorisations des utilisateurs et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.
Caractéristiques principales de Pulsarr
Synchronisation en temps réel de la liste de suivi
Les ajouts à la liste de surveillance des utilisateurs Plex Pass déclenchent des requêtes Sonarr ou Radarr instantanées, avec un sondage échelonné couvrant les comptes non-Pass.
Routage de contenu intelligent
Construire des règles ET/OU en utilisant le genre, l'utilisateur, la langue, l'année, la certification, les évaluations ou le service de streaming pour acheminer le contenu vers la bonne instance arr.
Approbation et quotas
Mettre les requêtes en attente pour approbation de l'administrateur et appliquer des limites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par utilisateur pour garder les files d'attente de téléchargement sous contrôle.
Intégration de bot Discord
Gérez les approbations, consultez le statut des demandes et déclenchez des actions directement depuis Discord à l'aide de commandes slash interactives.
Prise en charge multi-instance
Distribuez du contenu sur plusieurs instances Sonarr et Radarr avec un étiquetage synchronisé afin que vous sachiez toujours quel utilisateur a demandé quoi.
Notifications flexibles
Envoyez des mises à jour via les notifications push mobiles Plex, Discord, les webhooks, ou plus de 80 services via Apprise lorsque du contenu arrive dans votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Pulsarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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