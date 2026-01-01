Déployer PsiTransfer en installation en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé simple avec des liens expirables, une protection par mot de passe et des téléchargements reprenables — aucun compte requis.
Choisissez un forfait VPS pour PsiTransfer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PsiTransfer
PsiTransfer est un service de transfert de fichiers léger et open-source pour partager des fichiers via des liens de téléchargement expirables — aucun compte n'est requis pour les expéditeurs ou les destinataires. Les fichiers sont organisés en groupes de téléchargement avec des périodes de rétention configurables allant du téléchargement unique à l'expiration après 8 semaines. Chaque groupe peut être optionnellement protégé par mot de passe avec un chiffrement AES, et les destinataires peuvent tout télécharger sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz sans rien installer.
L'auto-hébergement de PsiTransfer sur votre VPS assure la confidentialité des transferts de fichiers : aucune limite de taille imposée par un service cloud, aucune métadonnée de fichier envoyée à des tiers, et un contrôle total sur les politiques de rétention et le stockage. Un panneau d'administration optionnel vous permet de surveiller les téléchargements actifs et de gérer le stockage depuis une seule page protégée.
Caractéristiques principales de PsiTransfer
Liens de téléchargement expirant
Définissez la rétention d'un téléchargement unique jusqu'à 8 semaines — les fichiers et leurs liens sont automatiquement nettoyés lorsqu'ils expirent.
Aucun compte requis
Les destinataires téléchargent les fichiers directement à partir d'un lien partageable sans s'inscrire ni se connecter à aucun service.
Conteneurs protégés par mot de passe
Sécurisez tout téléchargement avec des mots de passe de compartiment chiffrés AES afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers partagés.
Téléversements reprenables
Les téléchargements de fichiers volumineux reprennent automatiquement après des interruptions réseau en utilisant le protocole tus.io, évitant ainsi les échecs de transfert sur des connexions lentes.
Archive de téléchargement groupé
Les destinataires peuvent télécharger tous les fichiers d'un compartiment sous forme d'une seule archive zip ou tar.gz en un seul clic, sans télécharger les fichiers individuellement.
Tableau de bord administrateur
Surveillez tous les buckets actifs, consultez l'utilisation du stockage et supprimez les téléchargements depuis un panneau d'administration protégé par mot de passe à l'adresse /admin.
Pourquoi exécuter PsiTransfer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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