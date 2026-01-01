Déployer Prowlarr en un clic.
Gestionnaire d'indexeurs centralisé pour la pile arr — configurez plus de 500 indexeurs Torrent et Usenet une seule fois et synchronisez-les automatiquement avec toutes vos applications multimédias.
Choisissez un forfait VPS pour Prowlarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Prowlarr
Prowlarr est le hub d'indexeurs pour l'écosystème d'automatisation multimédia 'arr'. Au lieu de configurer chaque tracker et fournisseur Usenet séparément dans Sonarr, Radarr, Lidarr et Readarr, vous les ajoutez une seule fois dans Prowlarr, et celui-ci synchronise automatiquement la configuration avec toutes les applications connectées. Avec la prise en charge de plus de 500 indexeurs, une surveillance de l'état intégrée et l'intégration de Flaresolverr pour les sites protégés par Cloudflare, Prowlarr élimine la maintenance répétitive associée à une pile multimédia multi-applications.
L'exécution de Prowlarr sur un VPS garantit des vérifications de l'état des indexeurs 24h/24 et 7j/7 et une synchronisation instantanée sur toutes vos applications multimédias, avec des vitesses de réseau d'entreprise pour des résultats de recherche rapides et un stockage persistant protégeant vos identifiants de trackers privés et vos définitions d'indexeurs personnalisées.
Caractéristiques principales de Prowlarr
Gestion centralisée des indexeurs
Ajoutez n'importe quel traqueur Torrent ou indexeur Usenet une seule fois dans Prowlarr et il pousse automatiquement la configuration vers chaque application arr connectée — aucune configuration en double n'est requise.
500+ Indexeurs pris en charge
Les définitions préconfigurées couvrent des centaines de traqueurs publics et privés et de fournisseurs Usenet, avec la prise en charge de Cardigann YAML pour l'ajout de sources personnalisées.
Surveillance de la santé
Prowlarr teste continuellement les indexeurs et signale les échecs avec des rapports d'état détaillés, afin que vous détectiez les traqueurs défectueux avant qu'ils ne cessent silencieusement de fournir des résultats.
Intégration Flaresolverr
La prise en charge intégrée de Flaresolverr permet à Prowlarr de contourner la protection anti-bot de Cloudflare sur les indexeurs qui seraient autrement inaccessibles aux outils automatisés.
Rechercher et Statistiques
Effectuez des recherches manuelles sur tous les indexeurs simultanément et consultez les nombres de requêtes par indexeur, les taux de récupération et l'historique des performances depuis un tableau de bord unique.
Pourquoi exécuter Prowlarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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