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Gestionnaire d'indexeurs centralisé pour la pile arr — configurez plus de 500 indexeurs Torrent et Usenet une seule fois et synchronisez-les automatiquement avec toutes vos applications multimédias.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Prowlarr

Prowlarr est le hub d'indexeurs pour l'écosystème d'automatisation multimédia 'arr'. Au lieu de configurer chaque tracker et fournisseur Usenet séparément dans Sonarr, Radarr, Lidarr et Readarr, vous les ajoutez une seule fois dans Prowlarr, et celui-ci synchronise automatiquement la configuration avec toutes les applications connectées. Avec la prise en charge de plus de 500 indexeurs, une surveillance de l'état intégrée et l'intégration de Flaresolverr pour les sites protégés par Cloudflare, Prowlarr élimine la maintenance répétitive associée à une pile multimédia multi-applications.

L'exécution de Prowlarr sur un VPS garantit des vérifications de l'état des indexeurs 24h/24 et 7j/7 et une synchronisation instantanée sur toutes vos applications multimédias, avec des vitesses de réseau d'entreprise pour des résultats de recherche rapides et un stockage persistant protégeant vos identifiants de trackers privés et vos définitions d'indexeurs personnalisées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Prowlarr

Gestion centralisée des indexeurs

Ajoutez n'importe quel traqueur Torrent ou indexeur Usenet une seule fois dans Prowlarr et il pousse automatiquement la configuration vers chaque application arr connectée — aucune configuration en double n'est requise.

500+ Indexeurs pris en charge

Les définitions préconfigurées couvrent des centaines de traqueurs publics et privés et de fournisseurs Usenet, avec la prise en charge de Cardigann YAML pour l'ajout de sources personnalisées.

Surveillance de la santé

Prowlarr teste continuellement les indexeurs et signale les échecs avec des rapports d'état détaillés, afin que vous détectiez les traqueurs défectueux avant qu'ils ne cessent silencieusement de fournir des résultats.

Intégration Flaresolverr

La prise en charge intégrée de Flaresolverr permet à Prowlarr de contourner la protection anti-bot de Cloudflare sur les indexeurs qui seraient autrement inaccessibles aux outils automatisés.

Rechercher et Statistiques

Effectuez des recherches manuelles sur tous les indexeurs simultanément et consultez les nombres de requêtes par indexeur, les taux de récupération et l'historique des performances depuis un tableau de bord unique.

Pourquoi exécuter Prowlarr sur Hostinger

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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