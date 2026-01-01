Déployer ProjectSend en installation en un clic.
Plateforme professionnelle de partage de fichiers axée sur le client, avec des comptes par client, un suivi des téléchargements et des contrôles d'accès granulaires pour les agences et les entreprises.
Choisissez un forfait VPS pour ProjectSend
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ProjectSend
ProjectSend est une plateforme de livraison de fichiers open-source conçue pour les entreprises qui ont besoin de partager des fichiers avec des clients spécifiques plutôt qu'avec le public. Chaque client dispose de son propre identifiant et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, tandis que les administrateurs suivent chaque téléchargement, définissent des dates d'expiration pour les documents sensibles et reçoivent des notifications lorsque les destinataires accèdent à de nouveaux téléchargements — créant une alternative responsable et personnalisée aux liens de stockage cloud génériques.
Héberger ProjectSend sur votre VPS permet de conserver les fichiers clients confidentiels — contrats, documents financiers, éléments de conception — sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et avec la possibilité de personnaliser l'image de marque pour qu'elle corresponde à l'identité de votre entreprise.
Caractéristiques principales de ProjectSend
Comptes par client
Chaque client reçoit un identifiant dédié et ne voit que les fichiers qui lui sont attribués, ce qui permet de maintenir chaque relation privée et organisée sans liens publics partagés.
Suivi des téléchargements
Les journaux d'activité détaillés montrent exactement qui a téléchargé quel fichier et quand, fournissant une preuve de livraison pour la conformité et réduisant les e-mails "l'avez-vous reçu ?".
Dates d'expiration
Définissez une expiration automatique sur les documents sensibles afin que l'accès soit révoqué après une période définie, réduisant ainsi l'exposition sans nettoyage manuel.
Notifications par e-mail
Les clients reçoivent des e-mails automatiques lorsque de nouveaux fichiers sont disponibles, ce qui élimine la nécessité de les notifier séparément après chaque téléchargement.
Personnalisation de la marque
Des thèmes et logos personnalisables présentent un portail de fichiers professionnel et en marque blanche qui reflète l'identité de votre agence ou de votre entreprise plutôt qu'un service générique.
Pourquoi exécuter ProjectSend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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