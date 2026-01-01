Déployer Profilarr en une installation en un clic.
Outil d'automatisation qui synchronise les profils de qualité et les formats personnalisés des bases de données communautaires vers vos instances Radarr et Sonarr.
Choisissez un forfait VPS pour Profilarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Profilarr
Profilarr connecte vos instances Radarr et Sonarr auto-hébergées à des bases de données de profils de qualité et de formats personnalisés maintenues par la communauté, appliquant automatiquement des configurations testées au lieu de nécessiter une saisie manuelle. Il remplace des heures de réglage par instance par une seule opération de synchronisation, maintenant chaque application arr de votre pile alignée sur les dernières normes communautaires.
L'auto-hébergement de Profilarr aux côtés de votre pile multimédia signifie que les mises à jour de profil se produisent selon votre emploi du temps, avec une visibilité complète sur ce qui a changé et pourquoi — sans dépendre de services externes pour pousser la configuration vers vos applications locales.
Caractéristiques principales de Profilarr
Automatisation de la synchronisation de profil
Récupère les profils de qualité des bases de données communautaires distantes et les applique à Radarr et Sonarr sans copier-coller manuel entre les instances.
Gestion des formats personnalisés
Synchronise les définitions de format personnalisées et les scores afin que chaque instance de votre pile utilise la même configuration testée.
Prise en charge multi-instance
Gère plusieurs instances Radarr et Sonarr à partir d'une seule interface, en les maintenant toutes cohérentes sans dupliquer les efforts.
Web UI incluse
Interface basée sur navigateur pour gérer les connexions, déclencher des synchronisations et examiner les modifications appliquées — aucun SSH ou CLI requis.
Configuration persistante
Tous les identifiants d'instance et l'état de synchronisation sont stockés sur un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages des conteneurs et aux mises à niveau d'images.
Pourquoi exécuter Profilarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications