Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un workflow planifié, observable et automatiquement relancé avec un simple décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration lourds en YAML, Prefect maintient les workflows comme du code Python ordinaire — testable, versionné et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.

L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution dans le cloud, vous offre un nombre illimité d'exécutions de workflows à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de votre pipeline — identifiants, résultats de requêtes, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.