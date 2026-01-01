Déployer Prefect en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail moderne, native de Python, pour la création, la planification et la surveillance des pipelines de données et des tâches d'automatisation.
Choisissez un forfait VPS pour Prefect
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Prefect
Prefect vous permet de transformer n'importe quelle fonction Python en un workflow planifié, observable et automatiquement relancé avec un simple décorateur. Contrairement aux outils d'orchestration lourds en YAML, Prefect maintient les workflows comme du code Python ordinaire — testable, versionné et déployable comme n'importe quel autre module. L'interface utilisateur incluse affiche l'état d'exécution en temps réel, les journaux et l'historique au niveau des tâches pour chaque exécution.
L'auto-hébergement de Prefect sur votre VPS élimine les frais d'exécution dans le cloud, vous offre un nombre illimité d'exécutions de workflows à un coût d'infrastructure fixe, et conserve les données sensibles de votre pipeline — identifiants, résultats de requêtes, journaux — entièrement sur votre propre infrastructure sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Prefect
Flux de travail natifs Python
Décorez n'importe quelle fonction Python avec
@flow ou
@task pour obtenir la planification, les tentatives, la mise en cache et l'observabilité — aucun DSL propriétaire à apprendre.
Nouvelles tentatives automatiques
Configure la temporisation exponentielle et la logique de nouvelle tentative personnalisée par tâche afin que les échecs transitoires dans les API, les bases de données ou les appels réseau se rétablissent sans intervention manuelle.
Surveillance en temps réel
L'interface utilisateur intégrée affiche l'état des tâches en direct, les journaux d'exécution et l'historique des exécutions afin que vous sachiez toujours ce qui est en cours d'exécution, ce qui a échoué et pourquoi.
Prise de rendez-vous flexible
Les expressions Cron, les déclencheurs d'intervalle et les déploiements basés sur des événements vous permettent d'exécuter des pipelines selon n'importe quel calendrier ou en réponse à des événements externes.
Pools de travail & Travailleurs
Distribuez l'exécution des flux sur plusieurs processus de travail ou machines, en faisant évoluer la capacité de calcul indépendamment du serveur d'orchestration.
Pourquoi exécuter Prefect sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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