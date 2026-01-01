Déployer PowerDNS-Admin en un clic.
Interface web moderne pour la gestion des zones PowerDNS, des enregistrements, des utilisateurs et du contrôle d'accès à partir d'un tableau de bord unique.
Choisissez un forfait VPS pour PowerDNS-Admin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin est une interface web open-source pour le serveur DNS autoritaire PowerDNS, vous offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les zones DNS directes et inverses, les enregistrements, les modèles et les clés DNSSEC sans avoir à modifier les fichiers de configuration ou à créer manuellement des appels API. Il prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions par zone, la journalisation des activités et l'authentification via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ainsi que les comptes locaux intégrés avec authentification à deux facteurs optionnelle.
Ce modèle regroupe PowerDNS-Admin avec un serveur autoritaire PowerDNS et un backend MariaDB, vous offrant ainsi une pile d'hébergement DNS entièrement intégrée sur votre propre VPS. L'auto-hébergement place vos serveurs de noms, vos données de zone et votre API DNS entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par zone et sans fournisseur DNS tiers impliqué.
Caractéristiques principales de PowerDNS-Admin
Interface utilisateur de gestion des zones
Créez, modifiez et supprimez des zones et enregistrements DNS directs et inverses via un tableau de bord web épuré au lieu de modifier des fichiers de zone ou d'appeler des API brutes.
Serveur PowerDNS intégré
Comprend un serveur autoritaire PowerDNS prêt à l'emploi avec l'API HTTP activée et pré-câblé à l'interface d'administration, afin que la pile soit opérationnelle dès le départ.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des administrateurs, des opérateurs et des utilisateurs au niveau de la zone avec des autorisations granulaires par zone afin que les équipes puissent gérer le DNS sans partager un seul compte super-administrateur.
Authentification d'entreprise
Intégrez-vous aux systèmes d'identité existants avec LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), et l'authentification à deux facteurs TOTP facultative pour les comptes locaux.
Journalisation des activités et audit
Chaque modification de zone et d'enregistrement est journalisée avec l'utilisateur responsable, vous offrant une piste d'audit complète pour la conformité et le dépannage des incidents.
Modèles de zone et IDN
Les modèles de zone réutilisables accélèrent l'intégration de nouveaux domaines, tandis que la prise en charge complète des IDN et du Punycode couvre les noms de domaine internationalisés sans conversion manuelle.
Pourquoi exécuter PowerDNS-Admin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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