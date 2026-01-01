Déployer Posterr en un clic.
Affichage numérique d'affiches de films en cours de lecture qui transforme n'importe quel navigateur en un écran de style cinéma pour les bibliothèques Plex.
Choisissez un forfait VPS pour Posterr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Posterr
Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les panneaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur Plex Media et affiche le titre en cours de lecture, les sélections à la demande issues de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochaines extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.
L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS permet de maintenir l'affichage toujours disponible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural, sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.
Caractéristiques principales de Posterr
Affichage en cours de lecture
Affiche des affiches de films, de séries télévisées et de musique en direct, avec la durée, le studio, la classification du contenu et une barre de progression sensible au transcodage.
Diapositives bientôt disponibles
Récupère les films à venir de Radarr, les épisodes et les premières de saison de Sonarr, et les nouveaux livres de Readarr.
Sélections de la bibliothèque à la demande
Fait défiler des titres aléatoires des bibliothèques Plex sélectionnées afin que l'écran reste intéressant même lorsque rien n'est diffusé en continu.
Compatible multi-écrans
S'adapte automatiquement de 320px jusqu'à 4K, prend en charge le mode portrait ou paysage, et inclut une minuterie de veille avec contrôle du moniteur CEC.
Diapositives et thèmes personnalisés
Intégrez vos propres images, fonds d'écran et thèmes, ou intégrez des pages web externes comme diapositives rotatives supplémentaires.
Quiz et Awtrix
Lancez un quiz de cinéma intégré entre les diapositives et reflétez les données de lecture en cours sur les écrans matriciels LED Awtrix.
Pourquoi exécuter Posterr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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