Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les panneaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur Plex Media et affiche le titre en cours de lecture, les sélections à la demande issues de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochaines extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.

L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS permet de maintenir l'affichage toujours disponible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural, sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.