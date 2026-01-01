Plone est un CMS open-source mature, de niveau entreprise, bâti sur une solide fondation Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec plus de 20 ans d'expérience sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, un contenu multilingue, un versionnement et un riche écosystème d'extensions dépassant les 300 paquets.

L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous offre la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, aucune licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication headless et hybrides.