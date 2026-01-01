Déployer Plone en un clic.
Système de gestion de contenu sécurisé et open source, utilisé par les gouvernements, les universités et les entreprises depuis plus de deux décennies.
Choisissez un forfait VPS pour Plone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plone
Plone est un CMS open-source mature, de niveau entreprise, bâti sur une solide fondation Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec plus de 20 ans d'expérience sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, un contenu multilingue, un versionnement et un riche écosystème d'extensions dépassant les 300 paquets.
L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous offre la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, aucune licence par siège, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication headless et hybrides.
Caractéristiques principales de Plone
Sécurité de niveau entreprise
Plone bénéficie d'un historique de sécurité de 20 ans et d'une équipe de sécurité dédiée — ce qui en fait le CMS de choix pour les organisations gouvernementales et de santé qui ne peuvent pas se permettre de failles de sécurité.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les rôles et les autorisations à n'importe quel niveau de l'arborescence de contenu, afin que les éditeurs, les relecteurs et les lecteurs ne voient et ne modifient que ce qu'ils sont autorisés à consulter.
Gestion de versions complète du contenu
Chaque modification de contenu est suivie et réversible — comparez les versions, restaurez les états précédents et maintenez une piste d'audit complète sans plugins supplémentaires.
Soutien multilingue
Gérez le contenu en plusieurs langues grâce à des flux de travail de traduction intégrés, une navigation sensible à la langue et des contrôles de publication par langue.
API REST
La couche plone.restapi expose tout le contenu et la configuration sous forme de points d'accès JSON, permettant la publication sans interface, les applications mobiles et les intégrations tierces.
Écosystème de modules complémentaires extensible
Plus de 300 modules complémentaires communautaires couvrent le commerce électronique, l'authentification LDAP, la recherche avancée et les flux de travail personnalisés — tous installables sans modifier le cœur.
Pourquoi exécuter Plone sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.