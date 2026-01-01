Déployer Plex en un clic.
Le serveur multimédia auto-hébergé le plus populaire au monde pour diffuser des films, des séries télévisées, de la musique et des photos sur n'importe quel appareil.
Choisissez un forfait VPS pour Plex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plex
Plex transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming raffiné rivalisant avec Netflix ou Spotify. Il récupère automatiquement les affiches, les descriptions, les détails du casting et les évaluations pour vos films, séries télévisées et musique — transformant les fichiers bruts en une bibliothèque magnifiquement organisée accessible depuis n'importe quel appareil ou emplacement.
L'auto-hébergement de Plex sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la disponibilité de votre connexion internet domestique, un CPU dédié pour un transcodage fluide de plusieurs flux simultanés, et une bande passante d'upload de niveau entreprise afin que l'accès à distance ne subisse jamais de mise en mémoire tampon — même avec du contenu 4K.
Caractéristiques principales de Plex
Prise en charge universelle des appareils
Les applications natives pour iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et les navigateurs web garantissent que votre bibliothèque est accessible depuis chaque écran que vous possédez.
Métadonnées automatiques
Plex récupère automatiquement les affiches, les évaluations, les informations sur les acteurs et les descriptions de TMDb, TVDb et MusicBrainz, transformant les fichiers bruts en une collection cataloguée de manière professionnelle.
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et AMD AMF convertit la vidéo en temps réel afin que n'importe quel appareil puisse lire n'importe quel format sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité.
TV en direct & DVR
Associez Plex à un tuner compatible pour enregistrer les émissions hertziennes, créant ainsi un DVR personnel qui remplace le câble par des chaînes locales gratuites et un visionnage en différé.
Comptes utilisateur gérés
Créez des profils séparés pour chaque membre de la famille avec un historique de visionnage individuel, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu — le tout géré depuis un seul panneau d'administration.
Pourquoi exécuter Plex sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.