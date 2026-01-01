Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Choisissez un forfait VPS pour Planka
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Planka
Planka est une application de tableau Kanban gratuite et open source, conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, à suivre les tâches et à collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.
L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS maintient toutes les données de projet, les pièces jointes et les communications d'équipe sous votre contrôle. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.
Caractéristiques principales de Planka
Tableaux Kanban en temps réel
Les changements apparaissent instantanément pour tous les membres de l'équipe grâce aux mises à jour en direct alimentées par les connexions WebSocket.
Drag-and-drop cards
Déplacez les tâches entre les listes et réorganisez les priorités grâce à des interactions intuitives par glisser-déposer.
File attachments
Joignez des fichiers et des images directement aux cartes pour garder les ressources du projet organisées à côté des tâches.
Commentaires de tâche
Discutez des tâches avec les membres de l'équipe via les commentaires de carte avec des notifications en temps réel.
Labels and due dates
Catégorisez les cartes avec des étiquettes colorées et fixez des dates d'échéance pour suivre les délais sur tous les projets.
Tableaux multi-projets
Organisez le travail sur plusieurs projets avec des tableaux séparés, chacun avec ses propres listes et membres.
Pourquoi exécuter Planka sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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