Déployer Plane en un clic.
Plateforme de gestion de projets open source pour le suivi des tickets, les cycles de sprint et les feuilles de route produit — une alternative auto-hébergée à Jira et Linear.
Choisissez un forfait VPS pour Plane
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plane
Plane est une puissante plateforme de gestion de projet open-source qui sert d'alternative moderne à Jira, Linear, Monday.com et ClickUp. Les équipes suivent les problèmes, exécutent des cycles de sprint avec des graphiques d'avancement, planifient des feuilles de route produit et collaborent en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur ni données quittant votre infrastructure.
Le déploiement auto-hébergé inclut PostgreSQL, le cache Valkey, la file d'attente de messages RabbitMQ et le stockage d'objets MinIO pour une configuration entièrement autonome. Contrairement aux outils de projet SaaS qui facturent par siège, l'exécution de Plane sur votre VPS offre un nombre illimité d'utilisateurs et de projets à un coût d'infrastructure fixe avec une propriété complète des données.
Caractéristiques principales de Plane
Suivi des problèmes
Créez et gérez des éléments de travail avec du texte enrichi, des pièces jointes, des sous-problèmes et des références inter-projets dans une vue centralisée.
Cycles de Sprint
Menez des sprints agiles avec des burndown charts et le suivi de la dynamique d'équipe pour maintenir la cadence de développement dans les délais.
Feuilles de route produit
Planifiez et communiquez l'orientation du produit avec des feuilles de route visuelles qui se lient directement aux problèmes et aux modules livrant chaque jalon.
Collaboration en temps réel
Les mises à jour en direct garantissent que chaque membre de l'équipe voit le dernier statut des problèmes, les commentaires et les attributions sans avoir à actualiser manuellement.
Vues personnalisables
Créez des vues filtrées de tableau, de liste et de calendrier qui peuvent être enregistrées et partagées au sein de l'équipe pour une visibilité cohérente du projet.
Modules et Analytiques
Regroupez les problèmes connexes en modules pour les projets complexes, puis suivez les progrès grâce aux analyses intégrées et aux visualisations de tendances.
Pourquoi exécuter Plane sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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