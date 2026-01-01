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Plateforme de gestion de projets open source pour le suivi des tickets, les cycles de sprint et les feuilles de route produit — une alternative auto-hébergée à Jira et Linear.

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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Plane

Plane est une puissante plateforme de gestion de projet open-source qui sert d'alternative moderne à Jira, Linear, Monday.com et ClickUp. Les équipes suivent les problèmes, exécutent des cycles de sprint avec des graphiques d'avancement, planifient des feuilles de route produit et collaborent en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur ni données quittant votre infrastructure.

Le déploiement auto-hébergé inclut PostgreSQL, le cache Valkey, la file d'attente de messages RabbitMQ et le stockage d'objets MinIO pour une configuration entièrement autonome. Contrairement aux outils de projet SaaS qui facturent par siège, l'exécution de Plane sur votre VPS offre un nombre illimité d'utilisateurs et de projets à un coût d'infrastructure fixe avec une propriété complète des données.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Plane

Suivi des problèmes

Créez et gérez des éléments de travail avec du texte enrichi, des pièces jointes, des sous-problèmes et des références inter-projets dans une vue centralisée.

Cycles de Sprint

Menez des sprints agiles avec des burndown charts et le suivi de la dynamique d'équipe pour maintenir la cadence de développement dans les délais.

Feuilles de route produit

Planifiez et communiquez l'orientation du produit avec des feuilles de route visuelles qui se lient directement aux problèmes et aux modules livrant chaque jalon.

Collaboration en temps réel

Les mises à jour en direct garantissent que chaque membre de l'équipe voit le dernier statut des problèmes, les commentaires et les attributions sans avoir à actualiser manuellement.

Vues personnalisables

Créez des vues filtrées de tableau, de liste et de calendrier qui peuvent être enregistrées et partagées au sein de l'équipe pour une visibilité cohérente du projet.

Modules et Analytiques

Regroupez les problèmes connexes en modules pour les projets complexes, puis suivez les progrès grâce aux analyses intégrées et aux visualisations de tendances.

Pourquoi exécuter Plane sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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