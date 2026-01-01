Déployer Piwigo en un clic.
Plateforme de galerie photo open-source mature avec des centaines de plugins, des contrôles de partage granulaires et des flux de travail d'importation en masse pour les archives sérieuses.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Piwigo
Piwigo est l'une des applications de galerie photo open-source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec l'indexation EXIF/IPTC, des hiérarchies d'albums multi-niveaux, des tailles de vignettes configurables, des permissions granulaires par album, et un écosystème de plugins de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.
L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement robuste, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de cloud spécifique.
Caractéristiques principales de Piwigo
Mise à l'échelle massive de la bibliothèque
Conçu dès le départ pour gérer des archives de centaines de milliers de photos, avec une navigation rapide, une recherche et une pagination — et non pas uniquement des galeries de taille amateur.
Albums multi-niveaux
Organiser les photos dans des albums imbriqués et des albums virtuels (une photo peut apparaître à plusieurs endroits) avec des permissions par album pour un partage granulaire.
Indexation EXIF et IPTC
L'extraction automatique des métadonnées de l'appareil photo, de l'objectif et IPTC rend les photos consultables par boîtier d'appareil photo, longueur focale, emplacement ou toute balise personnalisée.
plus de 200 plugins
Le catalogue d'extensions communautaires actives couvre la reconnaissance faciale, le filigrane, les thèmes de diaporama, les téléchargeurs mobiles, le partage social, et bien plus encore.
Partage granulaire
Accès aux albums publics, privés, protégés par mot de passe et restreints aux groupes, avec des autorisations de téléchargement par photo et la suppression des données EXIF pour les albums partagés.
Outils d'importation en masse
Les flux de travail de synchronisation côté serveur et FTP/SFTP facilitent le téléchargement de milliers de photos en une seule fois au lieu de cliquer sur des téléchargements un par un.
Pourquoi exécuter Piwigo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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