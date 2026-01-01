Déployer Pingvin Share en un clic.
Alternative à WeTransfer auto-hébergée pour le partage de fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée, avec protection par mot de passe et sans stockage tiers.
Choisissez un forfait VPS pour Pingvin Share
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Pingvin Share
Pingvin Share est une plateforme moderne de partage de fichiers auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et temporaires avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie aucune limite de taille de fichier imposée par les niveaux d'abonnement, aucun risque que le contenu soit scanné ou supprimé, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux de travail d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.
Caractéristiques principales de Pingvin Share
Aucune limite de taille de fichier
Partagez des fichiers de toute taille, limités uniquement par l'espace disque de votre VPS, sans plafonds de transfert par fichier ou par mois.
Liens sécurisés à durée limitée
Définissez des dates d'expiration et des limites de visiteurs pour chaque partage afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner une fois que les conditions choisies sont remplies.
Protection par mot de passe
Protégez les partages sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers téléchargés.
Actions inversées
Générez des liens d'envoi qui permettent à d'autres de vous envoyer des fichiers directement sans nécessiter de compte ni exposer votre espace de stockage.
Authentification d'entreprise
L'intégration OIDC et LDAP permet aux organisations d'utiliser les fournisseurs d'identité existants pour une gestion centralisée des accès.
Pourquoi exécuter Pingvin Share sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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