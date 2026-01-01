Déployez Picsur en une installation en un clic.
Plateforme d'hébergement d'images auto-hébergée avec des liens de partage instantanés, conversion de format et contrôles d'expiration — sans publicité, sans suivi.
Choisissez un forfait VPS pour Picsur
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Picsur
Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.
Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques des formats. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.
Caractéristiques principales de Picsur
Liens partageables instantanés
Téléchargez une image et recevez immédiatement un lien propre et direct, prêt à être collé dans des discussions, des documentations ou des e-mails.
Conversion de format
Convertit et optimise automatiquement les images entre les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF pour une diffusion web efficace.
Contrôles d'expiration
Définissez des délais d'expiration configurables pour les images partagées afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner après une période choisie pour un partage temporaire sécurisé.
Gestion multi-utilisateurs
Les contrôles d'administration et les comptes utilisateur vous permettent de gérer l'accès, les quotas de stockage et les autorisations au sein d'une équipe ou d'une organisation.
API REST
L'API de téléchargement et de gestion programmatique intègre Picsur avec les pipelines CI/CD, les outils de capture d'écran et d'autres flux de travail d'automatisation.
Pourquoi exécuter Picsur sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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