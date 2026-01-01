Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.

Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques des formats. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.