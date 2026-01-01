Déployer PicoShare en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé minimaliste avec des liens expirables, des téléchargements par des invités et sans limites de taille de fichier.
Choisissez un forfait VPS pour PicoShare
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec PicoShare
PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour faire une seule chose bien : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes complètes de stockage cloud, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs, et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique propre pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période configurable ou un certain nombre de téléchargements, et les liens de téléchargement invités permettent à des contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans avoir de compte.
L'auto-hébergement de PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.
Caractéristiques principales de PicoShare
Liens de partage expirant
Configurez les liens pour qu'ils expirent après une période de temps spécifique ou un certain nombre de téléchargements, afin que les fichiers partagés soient automatiquement supprimés une fois qu'ils ont rempli leur fonction.
Liens de téléchargement pour les invités
Générez des liens de téléchargement uniques ou réutilisables afin que des collaborateurs externes puissent soumettre des fichiers à votre serveur sans créer de compte ni voir vos autres fichiers.
Aucune limite de taille de fichier
PicoShare n'impose aucune restriction sur la taille ou le type de fichier, vous pouvez donc partager de grandes vidéos, des images disque ou des archives que les services cloud rejetteraient.
Zéro dépendances externes
SQLite stocke toutes les métadonnées localement — pas de serveur de base de données, pas de Redis, pas de travailleurs en arrière-plan — faisant de l'ensemble du déploiement un conteneur unique.
URL de téléchargement direct
Chaque fichier partagé obtient une URL de téléchargement direct propre et permanente afin que les destinataires téléchargent sans naviguer sur une interface web ni se connecter.
Pourquoi exécuter PicoShare sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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