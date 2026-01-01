PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour faire une seule chose bien : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes complètes de stockage cloud, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs, et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique propre pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période configurable ou un certain nombre de téléchargements, et les liens de téléchargement invités permettent à des contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans avoir de compte.

L'auto-hébergement de PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.