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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Photoview

Photoview est une galerie photo rapide et auto-hébergée, conçue pour les photographes et les familles qui souhaitent conserver leurs souvenirs sur une infrastructure qu'ils contrôlent. Il lit directement votre structure de répertoires existante — sans processus d'importation, sans réorganisation de fichiers — et génère automatiquement des miniatures et des aperçus sur votre propre serveur.

Contrairement aux services de photos dans le cloud, Photoview conserve vos originaux intacts et privés. Les fichiers RAW, les métadonnées EXIF, les coordonnées GPS et la reconnaissance faciale fonctionnent tous sans envoyer une seule photo à un service tiers. Chaque utilisateur dispose de son propre chemin de bibliothèque, ce qui le rend adapté aux foyers ou aux petites équipes partageant un seul serveur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Photoview

Albums mis en miroir sur le système de fichiers

Votre structure de répertoires existante devient automatiquement votre structure d'albums — pas d'importation, pas de réorganisation, pas de verrouillage.

Prise en charge des fichiers RAW

Parcourt et prévisualise nativement les formats RAW d'appareils photo via Darktable, afin que les photographes puissent voir leur bibliothèque complète sans conversion.

Reconnaissance faciale

Détecte et regroupe automatiquement les photos de la même personne, facilitant ainsi la recherche de toutes les photos d'un individu spécifique parmi des milliers d'images.

Métadonnées EXIF et GPS

Affiche les réglages de l'appareil photo, les données de l'objectif et les informations de localisation pour chaque photo, avec une vue cartographique optionnelle propulsée par Mapbox.

Partage sécurisé

Générez des liens de partage publics pour des photos individuelles ou des albums complets, avec protection par mot de passe facultative pour un accès externe contrôlé.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Chaque compte utilisateur correspond à son propre chemin de répertoire sur le serveur, permettant aux membres de la famille ou aux collaborateurs de disposer de bibliothèques distinctes à partir d'une seule instance.

Pourquoi exécuter Photoview sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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