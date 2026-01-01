Déployer PhotoPrism en un clic.
Application de gestion de photos basée sur l'IA qui organise, étiquette et recherche automatiquement votre bibliothèque de photos sans télécharger vers des services cloud tiers.
Choisissez un forfait VPS pour PhotoPrism
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PhotoPrism
PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.
L'auto-hébergement de PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud qui s'adapte à des millions d'images, prend en charge les fichiers RAW et la vidéo 4K, et garde chaque souvenir sous votre contrôle total, sans limites de stockage imposées par un plan d'abonnement tiers.
Caractéristiques principales de PhotoPrism
Balises optimisées par l'IA
Classe automatiquement les photos par sujet, scène et objets en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucun traitement dans le cloud n'est requis.
Reconnaissance faciale
Regroupe les photos par les personnes qui y figurent, vous permettant ainsi de retrouver instantanément chaque cliché d'un membre de votre famille ou d'un ami dans toute votre bibliothèque.
Recherche performante
Trouvez des photos avec des requêtes en langage naturel comme "coucher de soleil sur la plage" ou filtrez par date, appareil photo, lieu et étiquettes détectées automatiquement simultanément.
Prise en charge des formats RAW et vidéo
Gère les fichiers RAW des appareils photo professionnels, les fichiers HEIF des iPhones et les vidéos 4K avec transcodage automatique pour la lecture dans le navigateur.
Emplacement et vue de la carte
Affiche les photos géolocalisées sur une carte interactive et les regroupe automatiquement par emplacement pour une exploration géographique.
Pourquoi exécuter PhotoPrism sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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