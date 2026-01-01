PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.

L'auto-hébergement de PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud qui s'adapte à des millions d'images, prend en charge les fichiers RAW et la vidéo 4K, et garde chaque souvenir sous votre contrôle total, sans limites de stockage imposées par un plan d'abonnement tiers.