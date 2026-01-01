Photofield est une galerie photo open-source à binaire unique, conçue autour d'une seule obsession : la vitesse. Au lieu de paginer les photos en petites vignettes, elle affiche des milliers d'images simultanément sur un canevas continu et zoomable, chargeant progressivement des tuiles de plus haute résolution à mesure que vous déplacez et pincez. Le résultat ressemble plus à une visionneuse d'images de bureau qu'à une galerie web typique.

L'auto-hébergement de Photofield sur votre VPS conserve les photos originales et leurs métadonnées EXIF au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service photo SaaS. Le répertoire source est monté en lecture seule, de sorte que la galerie ne peut jamais modifier ou supprimer les originaux, ce qui en fait une interface frontale sûre et non invasive pour une archive existante synchronisée via rsync, SCP ou Syncthing.