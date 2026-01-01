Déployer pgBackWeb en un clic.
Interface web open source pour la planification et la surveillance des sauvegardes PostgreSQL sur plusieurs bases de données et destinations de stockage.
Choisissez un forfait VPS pour pgBackWeb
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pgBackWeb
pgBackWeb est un gestionnaire de sauvegarde PostgreSQL open source doté d'une interface web pour planifier, exécuter et surveiller les tâches de sauvegarde sur plusieurs bases de données et destinations de stockage. Contrairement aux outils en ligne de commande qui nécessitent des connaissances en script shell, pgBackWeb vous permet de configurer les planifications, les politiques de rétention et les destinations de stockage entièrement via un navigateur.
L'auto-hébergement de pgBackWeb sur votre propre VPS maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants de base de données sous votre contrôle total. Tous les identifiants stockés sont chiffrés à l'aide d'une clé que vous fournissez, et les sauvegardes sont stockées dans un espace de stockage que vous possédez — qu'il s'agisse d'un disque local ou d'un stockage d'objets compatible S3 que vous configurez.
Caractéristiques principales de pgBackWeb
Prise en charge de plusieurs bases de données
Connectez et planifiez des sauvegardes pour plusieurs bases de données PostgreSQL à partir d'un tableau de bord unique, sans fichiers de configuration distincts par base de données.
Stockage compatible S3
Envoyer les archives de sauvegarde vers AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ou tout point de terminaison compatible S3 parallèlement au stockage local.
Tâches de sauvegarde planifiées
Définissez des planifications de sauvegarde récurrentes avec des politiques de rétention configurables pour supprimer automatiquement les anciennes archives et contrôler les coûts de stockage.
Identifiants chiffrés
Tous les mots de passe de base de données et les clés d'accès au stockage sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé privée que vous contrôlez — jamais stockés en texte clair.
Suivi de l'historique des sauvegardes
Chaque sauvegarde est journalisée avec son statut, sa durée et sa taille de fichier, afin que vous sachiez immédiatement quand une tâche échoue.
Pourquoi exécuter pgBackWeb sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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