pgBackWeb est un gestionnaire de sauvegarde PostgreSQL open source doté d'une interface web pour planifier, exécuter et surveiller les tâches de sauvegarde sur plusieurs bases de données et destinations de stockage. Contrairement aux outils en ligne de commande qui nécessitent des connaissances en script shell, pgBackWeb vous permet de configurer les planifications, les politiques de rétention et les destinations de stockage entièrement via un navigateur.

L'auto-hébergement de pgBackWeb sur votre propre VPS maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants de base de données sous votre contrôle total. Tous les identifiants stockés sont chiffrés à l'aide d'une clé que vous fournissez, et les sauvegardes sont stockées dans un espace de stockage que vous possédez — qu'il s'agisse d'un disque local ou d'un stockage d'objets compatible S3 que vous configurez.