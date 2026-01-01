PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et pentesters — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent à l'intérieur de conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.

Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini, et PentAGI pilote l'ensemble du processus, de la reconnaissance au reporting, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un scraper web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'analyse sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure, plutôt que sur un service de sécurité tiers.