Déploiement de PentAGI en un clic.
Système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion à partir d'un seul tableau de bord auto-hébergé.
Choisissez un forfait VPS pour PentAGI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PentAGI
PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et pentesters — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent à l'intérieur de conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.
Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini, et PentAGI pilote l'ensemble du processus, de la reconnaissance au reporting, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un scraper web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'analyse sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure, plutôt que sur un service de sécurité tiers.
Caractéristiques principales de PentAGI
Agents IA autonomes
Des agents planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion collaborent pour mener des missions complètes sans intervention humaine étape par étape.
Apportez votre propre LLM
Connectez OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, ou des modèles Ollama locaux et changez de fournisseurs quand vous le souhaitez.
Exécution d'outil isolée
Les agents lancent des conteneurs Docker éphémères pour exécuter des outils de sécurité, en isolant chaque commande du système hôte.
Base de connaissances vectorielle
Une base de données pgvector intégrée confère aux agents une mémoire à long terme des découvertes, des cibles et des étapes précédentes tout au long d'une tâche.
Recherche web intégrée
Un scraper intégré et des connecteurs de recherche permettent aux agents de collecter des exploits, des avis et de la documentation à la demande.
Pourquoi exécuter PentAGI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.