Déployer Dify en un clic.
Plateforme d'application LLM open source pour la création visuelle de flux de travail d'IA, de pipelines RAG et de chatbots.
Choisissez un forfait VPS pour Dify
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dify
Dify est la plateforme de développement d'applications LLM open source la plus populaire au monde, offrant une interface visuelle pour la création de workflows IA, de pipelines RAG, d'agents IA et d'applications de chatbot. Avec la prise en charge de plus de 100 fournisseurs de LLM, dont OpenAI, Anthropic, Google Gemini, et des modèles locaux via Ollama, Dify permet aux équipes de prototyper et de déployer des applications IA de qualité production sans écrire de code d'orchestration complexe.
L'auto-hébergement de Dify sur votre propre VPS garantit que tous les documents, embeddings, conversations et clés API restent sous votre contrôle total. Ce déploiement inclut une base de données vectorielle Weaviate intégrée pour la recherche sémantique, l'exécution de code en sandbox et la protection SSRF pour un développement sécurisé d'applications IA.
Caractéristiques principales de Dify
Éditeur de flux de travail visuel
Créez des pipelines d'IA complexes en chaînant les appels LLM, les intégrations d'API et la logique conditionnelle par glisser-déposer.
Pipeline RAG
Ingérez des documents, générez des embeddings et récupérez des connaissances pertinentes avec la base de données vectorielle Weaviate intégrée.
Cadre d'agent IA
Créer des agents autonomes dotés de capacités d'appel d'outils pour la recherche web, l'exécution de code et les API externes.
Plus de 100 fournisseurs de LLM
Connecter aux modèles OpenAI, Anthropic, Google, Mistral et locaux via Ollama avec équilibrage de charge des modèles et basculement.
Exécution de code en bac à sable
Exécutez Python et JavaScript en toute sécurité dans un environnement isolé avec une protection SSRF intégrée.
Studio d'ingénierie des prompts
Concevoir, versionner et tester A/B des invites avec un tableau de bord d'observabilité pour la journalisation et le traçage.
Pourquoi exécuter Dify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.