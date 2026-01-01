Déployer PeerTube en un clic.
Plateforme vidéo fédérée pair-à-pair pour publier et partager des vidéos sans dépendre de YouTube ou d'une infrastructure centrale.
Choisissez un forfait VPS pour PeerTube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PeerTube
PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo fédérée, libre et open-source, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, de sorte que vos spectateurs peuvent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube, tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, de sorte qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. La pile PostgreSQL, Redis et le pipeline de transcodage inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, offrant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.
Caractéristiques principales de PeerTube
Fédéré via ActivityPub
Les spectateurs de n'importe quelle instance PeerTube, Mastodon ou autre ActivityPub peuvent suivre votre chaîne, commenter et partager des vidéos à travers le Fediverse.
Streaming pair à pair
Le WebRTC basé sur navigateur réduit la bande passante du serveur en permettant aux spectateurs de partager des fragments vidéo, de sorte qu'un téléchargement viral ne fasse pas planter votre VPS.
Transcodage intégré
Le transcodage automatique génère plusieurs niveaux de qualité pour chaque téléchargement — de 240p à 4K — sans services de transcodage externes.
Diffusion en direct et RTMP
Diffusez en direct depuis OBS ou tout encodeur compatible RTMP directement sur votre chaîne PeerTube avec enregistrement et rediffusions.
Gestion des chaînes et des listes de lecture
Organisez des vidéos en chaînes, listes de lecture et séries avec des miniatures personnalisées, des descriptions et des autorisations pour les collaborateurs.
API ouverte et intégrations
Intégrez des vidéos n'importe où avec un iframe d'une seule ligne et intégrez-vous à des outils externes grâce à une API REST entièrement documentée.
Pourquoi exécuter PeerTube sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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