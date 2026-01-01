Déployer PdfDing en un clic.
Gestionnaire de PDF auto-hébergé avec visualisation basée sur navigateur, annotation et synchronisation de la position de lecture entre appareils.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PdfDing
PdfDing est un gestionnaire et visualiseur de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils. Vous pouvez ainsi commencer à lire sur un ordinateur de bureau et reprendre sur un téléphone sans jamais perdre le fil. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections, avec un système d'étiquetage multi-niveaux, de favoris et d'archivage. Le visualiseur intégré au navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents – toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.
L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS assure la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est collectée, et vous gardez un contrôle total sur l'accès à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique aussi bien pour un usage personnel que pour les petites équipes.
Caractéristiques principales de PdfDing
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, les annotations et les signatures numériques se synchronisent sur tous les appareils afin que vous ne perdiez jamais votre place lorsque vous passez du bureau au mobile.
Annotation et édition
Ajoutez du texte, des surlignages, des dessins et des commentaires directement dans le navigateur — aucun outil tiers n'est requis — avec des annotations stockées côté serveur.
Collections et étiquetage
Organisez les PDF en espaces de travail et collections avec des balises multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage pour une bibliothèque personnelle ou d'équipe structurée.
Signatures numériques
Signez des documents dans le navigateur et synchronisez et conservez les signatures sur tous vos appareils sans installer de logiciel de bureau.
SSO et authentification à deux facteurs
Intégrez-vous à n'importe quel fournisseur OIDC pour l'authentification unique, et sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs par clé matérielle TOTP ou WebAuthn.
Liens partageables
Générer des liens de partage à accès contrôlé avec des codes QR pour des PDF individuels, facilitant le partage de documents sans accorder un accès complet au compte.
Pourquoi exécuter PdfDing sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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