PdfDing est un gestionnaire et visualiseur de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils. Vous pouvez ainsi commencer à lire sur un ordinateur de bureau et reprendre sur un téléphone sans jamais perdre le fil. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections, avec un système d'étiquetage multi-niveaux, de favoris et d'archivage. Le visualiseur intégré au navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents – toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.

L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS assure la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est collectée, et vous gardez un contrôle total sur l'accès à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique aussi bien pour un usage personnel que pour les petites équipes.