Déployer Para en un clic.
Framework backend open-source fournissant une API REST JSON pour la persistance d'objets, la recherche plein texte et la multi-location.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Para
Para est un framework backend évolutif et open-source qui gère la persistance des objets, la recherche en texte intégral, la mise en cache et l'authentification, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création de leur application plutôt que sur son infrastructure. Il expose tout via une API REST JSON propre, sécurisée par des jetons JWT ou AWS Signature V4, prête à servir n'importe quel frontend, application mobile ou service.
La configuration par défaut fonctionne de manière entièrement autonome avec une base de données H2 intégrée et un moteur de recherche Lucene — aucune base de données externe n'est requise. L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre une API backend privée sans frais par requête, un contrôle total des données et la prise en charge de plugins qui remplacent PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch à mesure que vos besoins augmentent.
Caractéristiques principales de Para
Persistance d'objet JSON
Stocker, récupérer et interroger n'importe quel objet via une API REST propre, soutenue par une couche de base de données modulaire prenant en charge H2, PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Recherche intégrée
La recherche en texte intégral propulsée par Lucene fonctionne prête à l'emploi sans configuration supplémentaire, permettant une recherche instantanée sur tous les objets stockés.
Architecture multi-locataire
Isolez les données par application grâce à la multi-location intégrée — chaque application dispose de sa propre table, de son propre index de recherche et de son propre espace de noms de cache.
Authentification JWT
Authentifiez les requêtes API avec des jetons JWT ou AWS Signature V4, avec une gestion des utilisateurs intégrée et la prise en charge de la connexion sociale.
Écosystème de plugins
Échangez les backends H2 et Lucene par défaut contre PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast en utilisant des plugins officiels à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Para sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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