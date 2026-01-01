Déployer Paisa en installation en un clic.
Gestionnaire de finances personnelles open source utilisant la comptabilité en partie double pour une visibilité complète sur les actifs, les dépenses et la valeur nette.
Choisissez un forfait VPS pour Paisa
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Paisa
Paisa est un suivi de finances personnelles auto-hébergé, basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivis à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun tiers n'accède à vos dossiers financiers.
L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartition des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi des rendements d'investissement pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge de plusieurs devises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.
Caractéristiques principales de Paisa
Comptabilité en partie double
Chaque transaction est enregistrée avec des écritures de débit et de crédit correspondantes, vous offrant un suivi mathématiquement précis qui détecte automatiquement les erreurs.
Tableau de bord du patrimoine net
Une vue unique regroupe tous les actifs et passifs au fil du temps, montrant comment votre situation financière globale évolue mois après mois.
Suivi du rendement des investissements
Suivez la performance des fonds communs de placement et des actions avec des calculs XIRR afin que vous connaissiez toujours le rendement annualisé réel de chaque placement.
Analyse budget vs réel
Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles par catégorie pour identifier où va réellement votre argent par rapport à l'endroit où vous aviez prévu de le dépenser.
Fichiers de données en texte brut
Toutes les données financières sont stockées dans des fichiers journaux lisibles par l'homme que vous pouvez modifier, gérer les versions et sauvegarder indépendamment de l'application.
Pourquoi exécuter Paisa sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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