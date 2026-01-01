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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OxiCloud

OxiCloud est une plateforme de stockage cloud open-source écrite en Rust, conçue comme une alternative rapide et économe en ressources à Nextcloud et OwnCloud. Elle offre le téléversement de fichiers, le téléchargement, la gestion de dossiers, le partage, la recherche, la corbeille et un lecteur de musique intégré — le tout auto-hébergé avec un backend PostgreSQL. L'environnement d'exécution Rust maintient la mémoire inactive bien en dessous de 100 Mo, le rendant pratique sur les plans VPS où une pile basée sur PHP serait trop lourde.

L'auto-hébergement d'OxiCloud place tout le stockage de fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos fichiers. Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de bureau et mobiles Nextcloud existants de se connecter sans reconfiguration.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OxiCloud

Support client Nextcloud

Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de synchronisation Nextcloud existants pour ordinateur de bureau et mobile de se connecter à OxiCloud sans les réinstaller ni les reconfigurer.

Faible empreinte mémoire

Le runtime Rust + mimalloc utilise moins de 100 Mo au repos, rendant OxiCloud pratique sur les petits plans VPS où les piles de stockage cloud basées sur PHP épuiseraient la RAM disponible.

Liens de partage de fichiers

Générez des liens de partage publics pour les fichiers et les dossiers afin que les destinataires externes puissent télécharger du contenu sans créer de compte sur votre serveur.

Corbeille et récupération

Les fichiers supprimés sont déplacés vers une corbeille au lieu d'être immédiatement supprimés, vous offrant une fenêtre de récupération avant la suppression définitive.

Lecteur de musique intégré

Diffusez des fichiers audio directement depuis le navigateur avec prise en charge des listes de lecture et des métadonnées de piste — aucun serveur multimédia ou plugin séparé n'est requis.

Pourquoi exécuter OxiCloud sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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