Déployer OxiCloud en une installation en un clic.
Stockage cloud léger et auto-hébergé développé en Rust, avec compatibilité client de bureau et mobile Nextcloud.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OxiCloud
OxiCloud est une plateforme de stockage cloud open-source écrite en Rust, conçue comme une alternative rapide et économe en ressources à Nextcloud et OwnCloud. Elle offre le téléversement de fichiers, le téléchargement, la gestion de dossiers, le partage, la recherche, la corbeille et un lecteur de musique intégré — le tout auto-hébergé avec un backend PostgreSQL. L'environnement d'exécution Rust maintient la mémoire inactive bien en dessous de 100 Mo, le rendant pratique sur les plans VPS où une pile basée sur PHP serait trop lourde.
L'auto-hébergement d'OxiCloud place tout le stockage de fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos fichiers. Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de bureau et mobiles Nextcloud existants de se connecter sans reconfiguration.
Caractéristiques principales de OxiCloud
Support client Nextcloud
Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de synchronisation Nextcloud existants pour ordinateur de bureau et mobile de se connecter à OxiCloud sans les réinstaller ni les reconfigurer.
Faible empreinte mémoire
Le runtime Rust + mimalloc utilise moins de 100 Mo au repos, rendant OxiCloud pratique sur les petits plans VPS où les piles de stockage cloud basées sur PHP épuiseraient la RAM disponible.
Liens de partage de fichiers
Générez des liens de partage publics pour les fichiers et les dossiers afin que les destinataires externes puissent télécharger du contenu sans créer de compte sur votre serveur.
Corbeille et récupération
Les fichiers supprimés sont déplacés vers une corbeille au lieu d'être immédiatement supprimés, vous offrant une fenêtre de récupération avant la suppression définitive.
Lecteur de musique intégré
Diffusez des fichiers audio directement depuis le navigateur avec prise en charge des listes de lecture et des métadonnées de piste — aucun serveur multimédia ou plugin séparé n'est requis.
Pourquoi exécuter OxiCloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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