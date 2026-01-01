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Backend auto-hébergé qui stocke et visualise les données de localisation publiées par les applications téléphoniques OwnTracks via MQTT.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OwnTracks Recorder

OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre broker MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers plats sur le disque, sans nécessiter de base de données externe.

Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce modèle regroupe le Recorder avec un broker Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, vous permettant ainsi de diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et de commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OwnTracks Recorder

Backend de localisation privée

Stocke chaque publication de position de vos applications OwnTracks sur votre propre serveur sans aucun cloud tiers impliqué.

Broker MQTT intégré

Eclipse Mosquitto intégré avec authentification par mot de passe est prêt pour que les téléphones puissent se connecter de n'importe où sur Internet.

Carte en direct et traces

L'interface utilisateur web affiche les dernières positions, les trajets quotidiens et une carte en direct qui se met à jour via WebSocket à mesure que de nouvelles localisations arrivent.

API REST et WebSocket

Interroger les emplacements stockés au format JSON, GeoJSON ou CSV via une API REST documentée, ou diffuser les mises à jour via WebSocket.

Stockage de fichiers texte

Aucune base de données SQL à exploiter — les points sont écrits sous forme de fichiers plats faciles à sauvegarder, inspecter et archiver.

Crochets Lua et ocat

Étendez l'ingestion avec des hooks Lua et l'historique des requêtes depuis la ligne de commande à l'aide de l'utilitaire ocat fourni.

Pourquoi exécuter OwnTracks Recorder sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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