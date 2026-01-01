Déployer OwnTracks Recorder avec une installation en un clic.
Backend auto-hébergé qui stocke et visualise les données de localisation publiées par les applications téléphoniques OwnTracks via MQTT.
Choisissez un forfait VPS pour OwnTracks Recorder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre broker MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers plats sur le disque, sans nécessiter de base de données externe.
Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce modèle regroupe le Recorder avec un broker Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, vous permettant ainsi de diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et de commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.
Caractéristiques principales de OwnTracks Recorder
Backend de localisation privée
Stocke chaque publication de position de vos applications OwnTracks sur votre propre serveur sans aucun cloud tiers impliqué.
Broker MQTT intégré
Eclipse Mosquitto intégré avec authentification par mot de passe est prêt pour que les téléphones puissent se connecter de n'importe où sur Internet.
Carte en direct et traces
L'interface utilisateur web affiche les dernières positions, les trajets quotidiens et une carte en direct qui se met à jour via WebSocket à mesure que de nouvelles localisations arrivent.
API REST et WebSocket
Interroger les emplacements stockés au format JSON, GeoJSON ou CSV via une API REST documentée, ou diffuser les mises à jour via WebSocket.
Stockage de fichiers texte
Aucune base de données SQL à exploiter — les points sont écrits sous forme de fichiers plats faciles à sauvegarder, inspecter et archiver.
Crochets Lua et ocat
Étendez l'ingestion avec des hooks Lua et l'historique des requêtes depuis la ligne de commande à l'aide de l'utilitaire ocat fourni.
Pourquoi exécuter OwnTracks Recorder sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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