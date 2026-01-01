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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Baby Buddy

Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, et les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments chargés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.

L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, maintenant le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Baby Buddy

Accès multi-aidants

Les parents, grands-parents et baby-sitters peuvent tous enregistrer l'activité simultanément depuis n'importe quel appareil, permettant à chacun de rester informé de la routine et des besoins actuels du bébé.

Suivi complet des activités

Enregistrez les séances d'alimentation, les changements de couches, les périodes de sommeil, le temps sur le ventre, les bains et plus encore, avec des minuteurs intégrés, afin que la saisie ne prenne que quelques secondes même pendant les moments mouvementés.

Dossiers de croissance et de santé

Suivez le poids, la taille et le périmètre crânien au fil du temps grâce à des graphiques visuels que vous pouvez partager directement avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous pédiatriques.

Rapports de modèles

Les rapports visuels mettent en évidence les tendances de fréquence des repas, les habitudes de durée du sommeil et le nombre de couches, aidant les parents à identifier les routines et à repérer les anomalies tôt.

Confidentialité complète des données

Tous les enregistrements restent sur votre propre serveur — pas de partage de données avec des tiers, pas de profils publicitaires, et aucun risque de perdre l'accès si un service commercial ferme.

Pourquoi exécuter Baby Buddy sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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