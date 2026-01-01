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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bar Assistant

Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmen à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Il va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants optionnels et des relations ingrédients-enfants — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.

Ce modèle regroupe l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bar Assistant

Correspondance des ingrédients en rayon

Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre placard et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.

Recherche plein texte rapide

Meilisearch alimente la recherche instantanée à travers les recettes, en filtrant par méthode de préparation, ABV, type de verre, tags, et plus encore afin que vous trouviez la bonne boisson immédiatement.

Importation de recettes

Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.

Permissions multi-utilisateurs

Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à chacun le même niveau d'accès.

Formats d'exportation flexibles

Exportez les recettes au format JSON, YAML, XML, Markdown, ou sous forme de pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais liée à un seul format ou une seule plateforme.

Pourquoi exécuter Bar Assistant sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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