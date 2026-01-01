Déployer ownCloud en un clic.
Plateforme de synchronisation et de partage de fichiers open source qui vous offre un cloud privé pour vos documents, photos et données.
Choisissez un forfait VPS pour ownCloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ownCloud
ownCloud est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation entre appareils, partage avec des coéquipiers — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.
Utilisé par des entreprises, des universités et des particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement de fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.
Caractéristiques principales de ownCloud
Synchronisation multi-appareil
Des clients de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi que des applications iOS et Android, synchronisent automatiquement les fichiers sur tous vos appareils.
Partage de fichiers granulaire
Partagez des fichiers et des dossiers avec des utilisateurs internes ou des invités externes, avec des contrôles sur les autorisations de consultation, de modification, de repartage et les dates d'expiration des liens.
Gestion des versions de fichiers
Chaque modification de fichier crée une nouvelle version que vous pouvez parcourir et restaurer, protégeant ainsi contre les écrasements accidentels et la perte de données.
Accès WebDAV
Montez ownCloud comme un lecteur réseau sur n'importe quel système d'exploitation en utilisant le serveur WebDAV intégré, sans installer de client de synchronisation dédié.
Place de marché d'applications
Étendez les fonctionnalités avec des applications pour l'édition de documents bureautiques, l'analyse antivirus, l'authentification LDAP et la connexion à deux facteurs depuis la place de marché ownCloud.
Pourquoi exécuter ownCloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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