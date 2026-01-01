ownCloud est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers auto-hébergée qui offre la commodité du stockage cloud — accès depuis n'importe où, synchronisation entre appareils, partage avec des coéquipiers — entièrement au sein de votre propre infrastructure. Contrairement à Google Drive ou Dropbox, ownCloud stocke vos fichiers sur votre propre serveur, gardant les documents et données sensibles sous votre contrôle direct.

Utilisé par des entreprises, des universités et des particuliers soucieux de leur vie privée dans le monde entier, ownCloud prend en charge le versionnement de fichiers, les permissions de partage granulaires et les clients de synchronisation pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage de données fiable et Redis pour la mise en cache des performances.