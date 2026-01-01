Déployer Owncast en un clic.
Serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé — diffusez des vidéos en direct comme vous l'entendez sans dépendre de Twitch ou YouTube.
Choisissez un forfait VPS pour Owncast
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Owncast
Owncast est un serveur de streaming en direct et de chat auto-hébergé, gratuit et open source, qui vous donne un contrôle total sur vos diffusions. Il remplace les plateformes commerciales comme Twitch ou YouTube Live par votre propre flux dédié, où vous définissez les règles, maîtrisez la relation avec votre public et conservez toutes les données de contenu et de spectateurs sur votre propre serveur.
Compatible avec les logiciels de diffusion RTMP standard comme OBS, Streamlabs et XSplit, Owncast fonctionne avec les outils que les streamers connaissent déjà. Il s'intègre également au Fediverse via ActivityPub, permettant aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes décentralisées de vous suivre et de recevoir des notifications lorsque vous êtes en direct — sans qu'ils aient besoin de créer un compte sur votre site.
Caractéristiques principales de Owncast
Diffusion RTMP
Connectez-vous directement depuis OBS, Streamlabs ou tout encodeur compatible RTMP — aucun plugin propriétaire ni aucune modification logicielle n'est requise.
Chat en direct intégré
Le chat intégré en temps réel permet aux spectateurs d'interagir pendant votre diffusion sans avoir besoin de widgets tiers ou de services de chat externes.
Intégration Fediverse
La prise en charge d'ActivityPub permet aux utilisateurs de Mastodon et d'autres services Fediverse de suivre votre flux et de recevoir des notifications de mise en ligne, élargissant ainsi votre portée sur les réseaux décentralisés.
Image de marque personnalisée
Définissez votre propre nom, logo, description et liens sociaux afin que votre page de stream reflète votre identité, et non un modèle de plateforme générique.
Enregistrement du flux
Enregistrez optionnellement les diffusions localement pour une relecture à la demande, offrant aux spectateurs l'accès à votre contenu même après la fin du direct.
Pourquoi exécuter Owncast sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.