Owncast est un serveur de streaming en direct et de chat auto-hébergé, gratuit et open source, qui vous donne un contrôle total sur vos diffusions. Il remplace les plateformes commerciales comme Twitch ou YouTube Live par votre propre flux dédié, où vous définissez les règles, maîtrisez la relation avec votre public et conservez toutes les données de contenu et de spectateurs sur votre propre serveur.

Compatible avec les logiciels de diffusion RTMP standard comme OBS, Streamlabs et XSplit, Owncast fonctionne avec les outils que les streamers connaissent déjà. Il s'intègre également au Fediverse via ActivityPub, permettant aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes décentralisées de vous suivre et de recevoir des notifications lorsque vous êtes en direct — sans qu'ils aient besoin de créer un compte sur votre site.