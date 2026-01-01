Déployer Overseerr en un clic.
Outil de gestion et de découverte de contenus multimédias pour Plex avec navigation optimisée par TMDb, processus de validation et intégration automatique de Sonarr et Radarr.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Overseerr
Overseerr est l'outil open source de gestion des demandes de contenus multimédias par excellence pour les opérateurs de serveurs Plex. Les utilisateurs parcourent une superbe interface alimentée par TMDb pour découvrir et demander des films ou des séries ; les administrateurs examinent et approuvent ces demandes, qui sont ensuite automatiquement traitées via Sonarr et Radarr. L'authentification Plex offre une connexion unique transparente, et le scanner de bibliothèque empêche les téléchargements en double en vérifiant ce qui est déjà disponible.
L'auto-hébergement d'Overseerr sur votre VPS offre à votre communauté Plex un portail soigné et toujours accessible sans exposer les outils d'automatisation backend. Des ressources dédiées garantissent une découverte rapide des médias avec des illustrations haute résolution, tandis que le stockage persistant protège l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les paramètres d'intégration lors des redémarrages et des mises à jour.
Caractéristiques principales de Overseerr
Plex Authentification unique
Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex et les autorisations se synchronisent automatiquement, il n'y a donc pas de couche de gestion des utilisateurs distincte à maintenir.
Intégration de Sonarr et Radarr
Les requêtes approuvées sont directement transmises à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une livraison à la bibliothèque, bouclant la boucle sans intervention manuelle.
Interface de découverte TMDb
Une expérience de navigation visuellement riche, propulsée par The Movie Database, permet aux utilisateurs d'explorer du contenu tendance, populaire et recommandé avant de faire des requêtes.
Flux de travail d'approbation de demande
Les administrateurs examinent les demandes en attente via un tableau de bord intuitif, avec la possibilité d'approuver, de refuser ou de définir des quotas par utilisateur pour gérer la capacité de stockage.
Notifications multi-canaux
Informe les utilisateurs de l'état des requêtes via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover, et plus encore, chaque canal étant configurable indépendamment.
Pourquoi exécuter Overseerr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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