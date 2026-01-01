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Base de connaissances et wiki open source moderne avec collaboration en temps réel, recherche puissante et édition Markdown élégante pour les équipes.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Outline

Outline est une base de connaissances rapide et collaborative, conçue pour les équipes qui apprécient à la fois un beau design et une édition fluide en temps réel. Construit autour d'un éditeur Markdown avec des commandes slash, des hiérarchies de documents imbriquées et une organisation basée sur des collections, il offre aux équipes d'ingénierie, de produit et d'opérations un espace de travail structuré pour une documentation à la fois fonctionnelle et visuellement attrayante. L'historique des versions, les permissions granulaires et la prise en charge de plusieurs fournisseurs SSO le rendent adapté aux organisations de toute taille.

L'auto-hébergement d'Outline sur votre propre VPS signifie l'absence de contraintes de prix par utilisateur — des membres d'équipe illimités pour un coût d'infrastructure fixe. Votre documentation et votre propriété intellectuelle restent sous votre contrôle, sans accès aux données par des tiers, tandis que PostgreSQL et Redis fonctionnent localement pour des performances optimales sans dépendances de services externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Outline

Collaboration en temps réel

Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier le même document simultanément avec des commentaires et des suggestions en ligne, rendant les sprints de documentation et les cycles de révision fluides.

Recherche plein texte performante

Recherchez instantanément dans tous les documents et collections, avec des résultats classés par pertinence afin que la bonne information apparaisse en quelques secondes plutôt qu'après des minutes de navigation.

Authentification flexible

S'intègre avec Google, Slack, Azure AD, GitHub et les fournisseurs OIDC personnalisés, permettant aux équipes de se connecter avec leurs identifiants existants sans avoir à gérer des comptes séparés.

Historique des versions

Chaque modification de document est suivie avec la visualisation des différences et la restauration complète, offrant aux équipes un filet de sécurité pour les modifications accidentelles et une piste d'audit pour la conformité.

Organisation de la collection

Organisez les documents en hiérarchies imbriquées et en collections avec des contrôles de partage granulaires (publics, d'équipe ou privés) qui s'adaptent à toute structure d'équipe.

Pourquoi exécuter Outline sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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