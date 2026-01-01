Déployer OrangeHRM en un clic.
Système de gestion des ressources humaines open source pour la gestion des employés, des congés, du recrutement et des flux de travail RH.
Choisissez un forfait VPS pour OrangeHRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OrangeHRM
OrangeHRM est une plateforme de gestion des ressources humaines entièrement open source utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie des RH — des dossiers des employés et de la gestion des congés aux évaluations de performance, aux processus de recrutement et au suivi du temps — dans une seule application auto-hébergée.
Héberger OrangeHRM sur votre propre VPS maintient toutes les données des employés, les informations de paie et les dossiers RH sous votre contrôle direct, sans frais SaaS par utilisateur. Vous obtenez un accès complet à la base de données pour des rapports personnalisés et des intégrations, tout en conservant la propriété totale des données sensibles de votre personnel.
Caractéristiques principales de OrangeHRM
Gestion des employés
Maintenez un répertoire centralisé des employés avec l'historique des postes, les documents, les qualifications et la structure organisationnelle en un seul endroit.
Congés & Présences
Gérer les droits aux congés, les flux de travail d'approbation, les calendriers de jours fériés et les registres de présence pour l'ensemble de votre personnel.
Module de recrutement
Suivez les offres d'emploi, les candidatures, les étapes d'entretien et les décisions d'embauche sans outil ATS séparé.
Évaluations de performance
Mener des cycles d'évaluation structurés avec la définition d'objectifs, la rétroaction à 360 degrés et des flux de travail de révision configurables.
Suivi du temps et des projets
Enregistrez les feuilles de temps pour les projets et les clients, avec des flux d'approbation et des rapports exportables pour la facturation ou la paie.
Pourquoi exécuter OrangeHRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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