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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpnForm

OpnForm est une alternative open source à Typeform et Google Forms, conçue pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leurs données de formulaire et leur pipeline de soumission. Il offre un éditeur de formulaires par glisser-déposer avec une logique conditionnelle, des formulaires multi-pages, des téléchargements de fichiers et une large gamme de types de champs — le tout sans frais par réponse ni données quittant votre infrastructure.

L'auto-hébergement d'OpnForm vous offre des réponses illimitées, une personnalisation de la marque et la possibilité de connecter les soumissions de formulaires directement à vos propres bases de données, webhooks et canaux de notification. Vous définissez les politiques de rétention des données et contrôlez qui a accès aux données de soumission, ce qui le rend adapté aux industries réglementées et aux équipes soucieuses de la confidentialité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpnForm

Créateur par glisser-déposer

Concevez des formulaires visuellement avec plus de 20 types de champs, y compris les téléchargements de fichiers, les signatures, les échelles d'évaluation et les grilles matricielles.

Logique conditionnelle

Afficher ou masquer des champs en fonction des réponses précédentes pour guider les répondants à travers les questions pertinentes uniquement.

Webhook et notifications

Déclenchez des webhooks et des notifications par e-mail à chaque soumission afin que votre équipe soit alertée et que vos systèmes restent synchronisés.

Intégrable partout

Intégrez des formulaires sous forme de popup, de curseur ou de widget intégré sur n'importe quel site web sans rediriger les visiteurs hors de votre page.

Gestion des réponses

Afficher, filtrer et exporter toutes les soumissions de formulaire à partir d'un tableau de bord intégré avec recherche au niveau des colonnes et exportation CSV.

Pourquoi exécuter OpnForm sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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