OpenSpeedTest est une application de test de vitesse HTML5 gratuite et open-source qui s'exécute entièrement dans le navigateur sans nécessiter Flash, Java ou tout autre logiciel côté client. Elle mesure avec précision la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, le ping et la gigue depuis n'importe quel navigateur web moderne sur les téléphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs de bureau.

L'auto-hébergement d'OpenSpeedTest sur votre VPS vous offre un point de mesure privé et impartial, proche de vos applications hébergées. Contrairement aux services publics de test de vitesse influencés par les relations avec les FAI, votre instance mesure les performances réelles de votre propre serveur — idéal pour diagnostiquer les problèmes de réseau, vérifier les vitesses des FAI et évaluer les connexions VPN sans partager de données avec des tiers.