Déployer OpenSign en un clic.
Alternative open-source gratuite à DocuSign pour la signature électronique de documents juridiquement contraignante sur votre propre infrastructure.
Choisissez un forfait VPS pour OpenSign
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenSign
OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles dans un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI utilisant votre propre certificat PFX, le tout intégré dans une interface glisser-déposer épurée.
L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS garde chaque document, signature et journal d'audit sur l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limites de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.
Caractéristiques principales de OpenSign
Signatures numériques PKI
Signez des documents à l'aide d'un certificat PFX ou P12 afin que chaque signature soit vérifiable cryptographiquement et infalsifiable dans n'importe quel lecteur PDF.
Modèles réutilisables
Enregistrez les contrats fréquemment utilisés en tant que modèles avec des rôles de signataire prédéfinis et des champs de formulaire pour lancer des flux de travail récurrents en quelques secondes.
Workflows multi-signataires
Acheminez des documents à plusieurs destinataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez en temps réel qui les a consultés, signés ou refusés.
Piste d'audit et certificat
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant le certificat d'achèvement juridiquement défendable joint à chaque document signé.
Signature en personne
Capturez des signatures sur un appareil partagé pour les flux de travail en face à face, tels que l'intégration, les accords de non-divulgation (NDA) et les décharges, sans échange d'e-mails.
API REST et webhooks
Intégrez la signature dans les applications existantes à l'aide de l'API REST documentée et déclenchez les systèmes en aval avec des webhooks de complétion.
Pourquoi exécuter OpenSign sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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