Déployer OpenProject en un clic.
Plateforme de gestion de projet open source couvrant le suivi des tâches, la planification Gantt, les tableaux Agile et le suivi du temps dans une seule application auto-hébergée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenProject
OpenProject est une plateforme de gestion de projet open source qui offre aux équipes une alternative auto-hébergée à Jira, Asana et Basecamp. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie du projet — du suivi des tâches et des bogues à la planification de la chronologie Gantt, aux tableaux Agile (Scrum et Kanban) et au suivi du temps intégré — dans une seule application. Contrairement aux outils SaaS, l'auto-hébergement maintient toutes les données de projet, les chronologies et la communication d'équipe au sein de votre propre infrastructure.
Les équipes des organisations de développement logiciel, d'ingénierie, gouvernementales et de construction utilisent OpenProject pour gérer des projets complexes et multi-équipes avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Ce modèle déploie OpenProject avec des services web dédiés, des travailleurs en arrière-plan et des services PostgreSQL, suivant l'architecture de production recommandée.
Caractéristiques principales de OpenProject
Suivi des lots de travaux
Créez et gérez des tâches, des bogues, des récits utilisateurs et des jalons avec des métadonnées riches, des hiérarchies et des relations entre les éléments.
Planification de la frise chronologique Gantt
Planifiez le travail dans le temps avec des diagrammes de Gantt interactifs, des dépendances et le suivi des jalons pour les projets multi-phases.
Tableaux agiles
Exécutez des sprints Scrum ou des flux de travail Kanban avec des tableaux glisser-déposer, la gestion du backlog et le suivi de la vélocité.
Suivi du temps et des coûts
Enregistrez le temps passé sur les lots de travaux, définissez des budgets et générez des rapports de coûts pour maintenir les projets dans les délais et le budget.
Intégration GitHub et GitLab
Liez les requêtes de tirage et les commits directement aux lots de travaux, offrant aux développeurs et aux chefs de projet une vue unifiée de l'avancement.
Pourquoi exécuter OpenProject sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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