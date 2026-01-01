Déployer OmniRoute en un clic.
Passerelle IA auto-hébergée qui achemine n'importe quel LLM via un point de terminaison compatible OpenAI avec repli intelligent et compression de jetons.
Choisissez un forfait VPS pour OmniRoute
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OmniRoute
OmniRoute est une passerelle IA auto-hébergée qui unifie plus de 230 fournisseurs de modèles derrière un point de terminaison unique compatible OpenAI. Dirigez Claude Code, Codex, Cursor, Cline ou Copilot vers une seule URL et OmniRoute achemine chaque requête vers le meilleur modèle disponible — y compris des dizaines de niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini — avec un mécanisme de repli automatique lorsqu'un fournisseur échoue ou atteint une limite.
Sa compression RTK et Caveman empilée réduit de 15 à 95 % les jetons avant que les requêtes ne quittent votre serveur, réduisant ainsi les coûts et la latence, tandis que les API MCP, A2A et multimodales maintiennent les flux de travail avancés opérationnels. Exécuter OmniRoute sur votre propre VPS signifie que vos clés API, règles de routage et données d'utilisation restent sous votre contrôle au lieu d'un proxy hébergé.
Caractéristiques principales de OmniRoute
Un point de terminaison unifié
Exposer une seule API compatible OpenAI et connecter Claude Code, Codex, Cursor, Cline, ou Copilot sans configuration par outil.
231+ fournisseurs
Acheminer les requêtes à travers plus de 231 fournisseurs de modèles, y compris plus de 50 niveaux gratuits Claude, GPT et Gemini.
Repli automatique intelligent
Réessayer automatiquement sur un autre fournisseur lorsqu'il échoue, atteint ses limites de débit ou renvoie une erreur, afin de maintenir vos agents opérationnels.
Compression de jetons
La compression RTK empilée et Caveman réduit de 15 à 95 % les jetons par requête pour réduire les coûts et accélérer les réponses.
MCP et multimodal
Les API MCP, A2A et multimodales intégrées vous permettent d'intégrer OmniRoute dans les outils des agents et les flux de travail d'images ou audio.
Pourquoi exécuter OmniRoute sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.