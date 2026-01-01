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Système de requêtes auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin — les utilisateurs demandent des films et des séries, vous approuvez et les faites traiter automatiquement.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ombi

Ombi est le système de demande auto-hébergé standard pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transfère automatiquement les éléments approuvés vers Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour leur traitement.

L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un entonnoir clair de « demande d'abord » vers votre médiathèque et vous donne un endroit unique pour approuver, refuser ou gérer en lot les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr au foyer.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ombi

Connexion Plex, Emby et Jellyfin

Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants de serveur multimédia existants, il n'y a donc pas de compte séparé à gérer et les autorisations restent synchronisées.

Film, télévision, musique et demandes 4K

Les quotas par catégorie, les limites par utilisateur et les règles d'approbation vous permettent de personnaliser ce que chaque spectateur peut demander sans supervision manuelle.

Auto-exécution via Arr

Les requêtes approuvées sont directement acheminées vers Sonarr, Radarr et Lidarr via leurs API REST afin que le contenu soit téléchargé, traité et ajouté automatiquement à la bibliothèque.

Demander des notifications

Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail et les notifications push des applications mobiles maintiennent les administrateurs et les utilisateurs synchronisés à mesure que les requêtes progressent.

Interface utilisateur et applications adaptées aux mobiles

Une interface utilisateur web réactive et soignée, ainsi que des applications compagnons iOS et Android, permettent aux membres du foyer de demander et de suivre du contenu depuis n'importe quel appareil.

Pourquoi exécuter Ombi sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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