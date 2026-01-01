Ombi est le système de demande auto-hébergé standard pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transfère automatiquement les éléments approuvés vers Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour leur traitement.

L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un entonnoir clair de « demande d'abord » vers votre médiathèque et vous donne un endroit unique pour approuver, refuser ou gérer en lot les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr au foyer.