Déployer Ombi en un clic.
Système de requêtes auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin — les utilisateurs demandent des films et des séries, vous approuvez et les faites traiter automatiquement.
Choisissez un forfait VPS pour Ombi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ombi
Ombi est le système de demande auto-hébergé standard pour les foyers utilisant Plex, Emby ou Jellyfin. Les utilisateurs se connectent avec leur compte de serveur multimédia existant et demandent des films, des séries, des albums de musique et du contenu 4K via une interface web soignée et adaptée aux mobiles. Chaque demande est acheminée vers une file d'attente d'approbation configurable, puis transfère automatiquement les éléments approuvés vers Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato pour leur traitement.
L'auto-hébergement d'Ombi sur un VPS offre à vos utilisateurs un entonnoir clair de « demande d'abord » vers votre médiathèque et vous donne un endroit unique pour approuver, refuser ou gérer en lot les demandes entrantes — sans exposer vos panneaux d'administration Arr au foyer.
Caractéristiques principales de Ombi
Connexion Plex, Emby et Jellyfin
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants de serveur multimédia existants, il n'y a donc pas de compte séparé à gérer et les autorisations restent synchronisées.
Film, télévision, musique et demandes 4K
Les quotas par catégorie, les limites par utilisateur et les règles d'approbation vous permettent de personnaliser ce que chaque spectateur peut demander sans supervision manuelle.
Auto-exécution via Arr
Les requêtes approuvées sont directement acheminées vers Sonarr, Radarr et Lidarr via leurs API REST afin que le contenu soit téléchargé, traité et ajouté automatiquement à la bibliothèque.
Demander des notifications
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail et les notifications push des applications mobiles maintiennent les administrateurs et les utilisateurs synchronisés à mesure que les requêtes progressent.
Interface utilisateur et applications adaptées aux mobiles
Une interface utilisateur web réactive et soignée, ainsi que des applications compagnons iOS et Android, permettent aux membres du foyer de demander et de suivre du contenu depuis n'importe quel appareil.
Pourquoi exécuter Ombi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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